Vier jaar noeste arbeid

Volgend jaar bestaat Brabeau tien jaar. ,,Veel mensen verklaarden ons voor gek toen we eraan begonnen, maar wij dachten: in het allerslechtste geval moeten we ons huis verkopen.” Na vier jaar noeste arbeid voor nop keerde het tij. ,,We houden er nu een bescheiden salaris aan over. En het allermooiste: dit is onze passie. Jan en ik zijn allebei bladenmakers en nu maken we ons eigen blad.” Hoe zou ze het blad zelf omschrijven? ,,Misschien kun je zeggen dat Brabeau de nieuwe katholieke kerk in Brabant is: het is de pastoor, het buurthuis, het dorpscafé en de zorgzame buur. Je krijgt het thuisgevoel. Het gaat over Brabantse geschiedenis, natuur, mensen en een beetje cultuur. Daardoor leer ik veel over deze provincie. Eigenlijk is het een soort herinburgeringscursus voor mij; ik kom oorspronkelijk uit Brabant, maar heb lang in de Randstad gewoond.”