Brand bij zorginstelling De La Salle in Boxtel, geen gewonden

Meierij­stad volgt wijziging in thuishulp niet

14 augustus VEGHEL - Meierijstad stapt voorlopig niet af van de huidige werkwijze voor hulp in de huishouding bij ruim 1.700 inwoners in deze gemeente, zo meldt een woordvoerder desgevraagd. Meierijstad volgt dus niet de gemeenten Vught, Boxtel, Haaren en Sint-Michielsgestel, die vanaf 2020 weer willen overgaan naar een vast aantal uren hulp per huishouden.