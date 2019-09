Brand Haarendael laait weer op

Elf dagen geleden brak een grote brand uit in het historische complex, dat sinds 1839 bestaat. Een groot deel van Haarendael werd in de as gelegd. Volgens Van Extel is de uitslaande brand van vanochtend een gevolg van die brand. ,,In een verlaagd plafond zat riet dat met stucwerk was afgewerkt. In dat riet is de brand wat blijven smeulen. De wind heeft vermoedelijk die smeulende resten aangewakkerd tot een vlam en dat is een uitslaande brand geworden.”