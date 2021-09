Brand in bedrijfspand in Schijndel: brandweer met groot materieel aanwezig

Toch kans op kermis Mercurius­plein Berlicum

15 september BERLICUM - Naast een kermis op het Petrus Dondersplein in Sint-Michielsgestel, krijgen nu ook Gemonde en Berlicum vrijwel zeker een kermis. Burgemeester Han Looijen meldt dat hij in gesprek is met exploitant Camiel de Raden over het houden van een kermis in Berlicum en Gemonde. Voor Sint-Michielsgestel zelf is het al zeker dat de kermis er komt.