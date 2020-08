Brand in fietsenstalling en schuur bij huisartsenpraktijk in Boxtel

Reusachti­ge vissen en zeldzame planten duiken op nu riviertjes weer kronkelen

3 augustus ESCH - Het waterlandschap in het buitengebied van de Meierij verandert gestaag. Waar een halve eeuw geleden nog de kanaliseerwoede heerste voor een snelle waterafvoer, wordt nu de meander weer omarmd. Water ruimte geven is de koers in de strijd tegen bizarre weersomstandigheden.