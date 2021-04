Brand in houten schuurtje in Liempde, flink wat rook in de buurt

Avondklok geen probleem in Boxtel tijdens ramadan: ‘lekker uitbuiken kan even niet’

28 maart BOXTEL - Ramadan komt eraan, moslims kijken er reikhalzend naar uit. Weliswaar is er óók straks sprake van de avondklok, maar de verwachting is dat (vrijwel) iedereen zich eraan gaat houden. Desondanks brengt de avondklok enkele aanpassingen teweeg. Een daarvan is dat de laatste gebeden zich thuis in plaats van in de moskee zullen voltrekken. Dat heeft niet zozeer een nadelige invloed op de saamhorigheid als wel op het verdienen van hasanaat.