Brand in meterkast van transportbedrijf in Sint-Oedenrode

Marokko zet Boxtelse journalist als 'ongewenst persoon' het land uit, NVJ geschrok­ken

14:32 BOXTEL/ESCH - Journalist Gerbert van der Aa is Marokko uitgezet. Hij moet via de Spaanse enclave Melilla terugreizen naar Nederland, zo bevestigde Van der Aa maandag berichtgeving van EenVandaag. Van der Aa is geboren in Esch, maar groeide op in Boxtel.