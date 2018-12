Brandweer blust vreugdevuur in Boxtel

Leerlingen in Schijndel krijgen een leskist voor carnaval

31 december SCHIJNDEL - Carnaval is een volksfeest, dat met zorg gekoesterd moet worden en voor de toekomst bewaard moet blijven. Deze lijfspreuk van ‘carnavaloog’ Theo Fransen was voor de stichting Schorsbos Carnaval in Schijndel aanleiding om een lespakket samen te stellen over carnaval voor leerlingen van alle acht basisscholen in het dorp.