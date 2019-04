Brandweer èn wethouder redden kat uit de boom in Biezenmortel

BIEZENMORTEL - Hoe vaak zal het voorkomen dat een wethouder samen met de brandweer een kat uit de boom redt? Toch gebeurde dat vanochtend in Biezenmortel. De Haarense wethouder Carine Blom (Progressief'96) redde het dier in nood. En niet omdat ze ‘dienstverlening’ in haar takenpakket heeft zitten, maar gewoon omdat het haar kat Hopjes, een bruine Burmees, was die niet meer uit de boom durfde.

De brandweer van Helvoirt kreeg vandaag rond 8.30 uur de melding dat er een dier in nood was. Het bleek om een kat te gaan die in de Winkelsestraat in Biezenmortel in een boom was geklommen en er niet meer uit durfde. Er moest een ladderwagen uit Den Bosch aan te pas komen om het huisdier uit die benarde positie te redden.