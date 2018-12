Brandweer rukt groots uit naar Stapelen in Boxtel: geen vlam te bekennen

BOXTEL - De melder van een brand woensdagmiddag in Boxtel zal zich in het vervolg wel twee keer bedenken voor hij of zij 112 belt. Na een telefoontje rond 16.25 uur rukte de brandweer met groot materieel uit voor een brand in wooncomplex Stapelen. Er was echter geen vlam te bekennen.