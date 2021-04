Brandweer rukt uit voor brand in installatie bij interieurbedrijf aan de Bergstraat in Liempde

Oude kerk in Schijndel heeft nieuw uiterlijk

17 april SCHIJNDEL - De voormalige Boschwegse kerk in Schijndel is behoorlijk van uiterlijk veranderd. De verbouwing tot woonproject voor zorgorganisatie Philadelphia is bijna klaar. ,,Half mei is de oplevering. In juli trekken de eerste bewoners erin", zegt ontwikkelaar Jeroen Bestebreurtje.