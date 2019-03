Brandweer rukt uit voor schoorsteenbrand in woning Schijndel

Opheffen of niet, Haarense partij Progres­sief’96 beslist eerder dan gedacht

7:34 Haaren - Of politieke partij Progressief’96 na de opsplitsing van Haaren een tweede leven tegemoet gaat in de buurgemeenten is in de loop van dit jaar duidelijk. Dat stelt voorzitter Antoon van de Ven van deze lokale partij. Eerder dacht de partij heel 2019 nodig te hebben voor gesprekken met gelijkgestemden uit de buurgemeenten Vught, Boxtel, Oisterwijk en Tilburg. Het besluit zou pas volgend jaar vallen.