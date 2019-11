Brandweer rukt uit voor slaapkamerbrand in Boxtel

Column Tijd voor een vrouw op de carnavals­troon

17:01 Is het die vent van de beddenzaak? Of toch de directeur van dat schoonmaakbedrijf? Heel Schijndel is in afwachting van dé onthulling: welke man is dit jaar prins carnaval? Vanavond krijgen we het antwoord in De Heerenmeester. Over een paar uur weten we wie er van de elfde van de elfde tot Aswoensdag de scepter zwaait. En ik vraag me ondertussen af: waarom is die prins nooit eens een vrouw?