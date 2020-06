Brandweer wil sneller bij een brand zijn, regiogrenzen gelden straks niet meer

Bewoners willen pastorie­tuin in Boxtel alvast op papier in oude glorie herstellen

27 juni BOXTEL - De strijd om legaliseren van de kaalslag in de pastorietuin van de Heilig Hartkerk in Boxtel woedt nog volop. En een nieuwe dient zich aan. Omwonenden zeggen ook in verzet te komen tegen de voorgenomen bebouwing in de tuin waarvoor de kaalslag nodig was.