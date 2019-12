Brede steun voor seniorenplan Boxtel

Zelf heft in handen

De Kort (Hobbycentrum) is een van de samenstellers van Samen ouder worden in Boxtel. Die hij met Ad van den Brand (Ouderen in Regie), Jac Nouwens (Kinderboerderij), Diny Stolvoort (WoonWijs) en namens de gemeente Mariël Selten schreef. ,,Ontstaan na een interventie’’, aldus De Kort. Want al in 2016 constateerde een aantal mensen dat er in Boxtel weinig terecht kwam van seniorenbeleid. ,,We hebben daarom in 2019 zelf het heft in handen genomen. Zijn naar de burgemeester gestapt en na een goed gesprek aan de slag gegaan met de nota die er nu ligt.’’