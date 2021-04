Brief op ‘verkeerde’ stapel beland: inwoners krijgen later antwoorden

BOXTEL - Omwonenden van de Geelderseweg in Boxtel die niet blij zijn met de natuurontwikkeling in hun buurt, hebben gesproken met wethouder Désiré van Laarhoven. Dat gesprek liet lang op zich wachten, omdat hun brief aanvankelijk op de verkeerde stapel terechtkwam.

Bewoners van de Geelderseweg uitten drie keer bij de gemeente hun zorgen over de plannen die natuurorganisatie Ark heeft met het stuk van De Geelders in hun directe omgeving. Het was echter lang wachten op geluid vanuit het gemeentehuis.

‘College ook niet geïnformeerd’

Nu is ook duidelijk waarom: de brieven kwamen aanvankelijk op de verkeerde (digitale) stapel terecht in het ambtelijk ‘zaaksysteem’. Dat laat het college de fracties van Balans en het CDA weten naar aanleiding van de vragen die de partijen stelden over de kwestie.

‘Door deze fout werd het college ook niet geïnformeerd over de brieven en ontvingen de bewoners derhalve geen reactie’, aldus het antwoord. Inmiddels is dat rechtgetrokken. ‘Er is een gesprek geweest waarin de wethouder excuses heeft aangeboden over de gang van zaken.’

Quote Er is een gesprek geweest waarin de wethouder excuses heeft aangeboden over de gang van zaken College van B en W

Een van de antwoorden richting bewoners is dat de gemeente Boxtel in feite niet aan de lat staat voor de plannen. Dat is natuurorganisatie Ark die het gebied van zo’n 50 hectare wil terugbrengen in de oude staat, die van leembos. ‘Wij zijn wel het bevoegd gezag als er voor de plannen vergunningen noodzakelijk zijn. Wij toetsen dan bijvoorbeeld of die in het bestemmingsplan passen.’

De bewoners van de Geelderseweg zeggen niet tegen de ontwikkelingen te zijn. ‘Wij willen wel een gedegen plan. Voor nu en in de toekomst. Het gaat over ons gebied, onze huizen en gezinnen.’ Eerder lieten bewoners van de Savendonksestraat aan de andere kant van het gebied een zelfde geluid horen.

Quote Het gaat over ons gebied, onze huizen en gezinnen Omwonenden Geelderseweg

Aandacht schenken aan communicatie

De politieke partijen wezen het college in hun vragen ook op de soms moeizame communicatie rond het plan. Het college daarover: ‘Wij nemen nadrukkelijk onze rol om voor de belangen van onze inwoners op te komen. Wij hebben in maart Ark ook gevraagd aandacht te schenken aan de communicatie.’

Inmiddels zijn er gesprekken geweest tussen Ark en de bewoners. Ook was er onlangs een digitale informatieavond. De stand van zaken is dat de natuurorganisatie werkt aan een definitief voorstel en dat zal voorleggen aan de gemeente ter toetsing. Ark heeft beloofd de omwonenden meteen op de hoogte te stellen als het plan wordt ingediend.