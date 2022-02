Brigitte moest jaren wachten op haar huurhuis in Gestel, en zij is voorlopig niet de enige

Groot woononder­zoek in Boxtel: hoeveel mensen ‘van buiten’ zijn hier afgelopen jaren komen wonen?

BOXTEL - Hoeveel mensen van buiten de gemeente strijken jaarlijks neer in Boxtel of Liempde? En hoeveel inwoners verhuizen van Boxtel naar Esch of andersom? Dat soort dingen gaat de gemeente Boxtel komend jaar onderzoeken.

16 februari