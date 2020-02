Bromfietser zwaargewond bij ongeval in Schijndel

VIDEO Zoektocht voor windturbi­nes en zonnepar­ken gaat door in Meierij­stad, Maaike en buurt blijven vrezen

1:25 SINT-OEDENRODE - Buurtschap 't Lijnt in Keldonk moet samen met andere tegenstanders in Meierijstad blijven vrezen voor de komst van windturbines en zonneparken. De zoektocht naar locaties voor deze ‘energiecentrales’ gaat door nadat de raad er donderdagavond mee instemde. Opvallend was dat coalitiepartij VVD tegen stemde.