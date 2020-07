Brommer knalt tegen auto in Schijndel

Salviahof, het Poolse pleintje in de Bloemen­wijk

6:57 SCHIJNDEL - Op het Salviahof in Schijndel klinken vaak woorden als ‘tak’ of ‘witaj’, Pools voor ja en hallo. Dit pleintje in de Bloemenwijk telt opvallend veel arbeidsmigranten. En niet iedereen is daar blij mee. ,,Het is hier geen ghetto, maar de buurt verpaupert wel.”