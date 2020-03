Broodbakdag in Liempde: ‘Je moet behalve bakker ook beetje pyromaan zijn’

Wanneer bakker Frank Bakx (64) uit Sint-Oedenrode de ovendeur opent, loopt de temperatuur in de kleine ruimte nog verder op en gaat het heerlijk ruiken. Verser dan deze baksels kan een brood niet zijn. Binnen tien minuten zijn de zeventien bruine en dertien witte tarwebroden uitverkocht. ,,Over anderhalf uur is de volgende serie klaar”, zo wordt de misgrijpers gemeld.

Met handen en voeten kneden?

Traditioneel bakhuis

In het verleden hadden veel boerderijen in Brabant een losstaand bakhuis op het erf staan. Naar deze traditie en met advies van Stichting de Brabantse Boerderij bouwden vrijwilligers van Stichting Promotie Projecten in Leefbaar Liempde (SPPiLL) - eigenaar van D’n Liempdsen Herd - in 2019 hun bakhuis. ,,Beroepsmatig werk ik in de landbouwmechanisatie, maar ik ben wel een bakkerszoon”, vertelt Bakx. Jaren geleden maakte hij deel uit van de groep bakkers die op eenzelfde manier voor de Boelaarshoeve in Sint-Oedenrode bakte. Een aantal van die bakkers is nu in Liempde actief.