Bruidspaar doet al 60 jaar alles samen

DEN DUNGEN - Het is al meer dan zestig jaar geleden, maar Wim Danen en Martha Danen - van der Aa weten nog als de dag van gisteren waar ze elkaar leerden kennen: op een boerderij in Den Dungen. Het pand was van een oom van Wim, maar werd gehuurd door de ouders van Martha. Wim werkte als knecht voor zijn oom, Martha hielp haar vader een handje mee.

Hoewel de eerste ontmoeting tussen Wim en Martha plaatsvond op de boerderij, is dat niet de plek waar de vonken tussen de twee oversloegen. Dat gebeurde pas later, op de Dungense kermis. Op 4 augustus 1959 werd het jawoord gegeven. Precies zestig jaar later vieren ze hun diamanten bruiloft. ,,Het leven is geven en nemen", aldus het bruidspaar. ,,We hebben altijd alles samen gedaan en geen ruzie gemaakt.”

Wim is ondanks zijn 85-jarige leeftijd nog steeds erg actief. Hij verzorgt dagelijks zijn paarden en schapen. In het voorjaar is hij voor Jan en alleman in de weer om met zijn tractor en spitmachine tuintjes te spitten. Hij is regelmatig in zijn groentetuin te vinden en staat met zijn broer op braderieën en jaarmarkten om springtouwen te draaien voor kinderen. De 87-jarige Martha is graag in de weer met haar bloementuin, legt een puzzeltje en kijkt naar sport op televisie.

Wim is dit jaar 60 jaar lid van NCB, Boerenbond (tegenwoordig ook ZLTO genoemd). Martha is meer dan 50 jaar lid geweest van de KVO, maar dit is inmiddels opgeheven en overgegaan naar Vrouw Aktief.