Bruin café Ons Moeder gaat niet meer open: ziekte brengt Frank en Christine van Breugel tot besluit

Al kent het gesprek een dramatische aanleiding, Frank en Christine klinken vooral positief. “Daar hebben we ook alle reden toe”, vertelt de zieke Frank, “want we hadden een fantastische tijd hier. Niet dat het altijd makkelijk was, maar dankzij onze gasten beleefden wij 21 mooie jaren.” Bij de herinnering aan beider debuut als kastelein van café Ons Moeder kijken de twee elkaar breeduit lachend aan. “Die millenniumnacht (Oud-Nieuwjaarsnacht 2000) begon écht knallend voor ons. Een geweldige start. Volle bak, een geweldige sfeer. Wij wilden onze gasten een vergelijkbare knallende afsluiting te bezorgen”, aldus Christine.

Die feestelijke afronding zit er dus niet in. De tijd die Frank rest is beperkt, wil hij nog wel kwijt. Met behandelingen en medicatie richt hij zich op twee activiteiten op een bescheiden bucketlist. “Nog een keertje naar een motorrace én nog eens zeevissen. En dat ga ik halen”, klinkt het opmerkelijk nuchter en vastberaden. Frank is realist, gewend om zelf de touwtjes in handen te nemen. In mindere mate in het café, dát was ontegenzeglijk meer Christine’s domein. “Niemand die beter weet hoe ze moest omgaan met cafégasten, met humor en heel direct”, complimenteert echtgenoot Frank bewonderend. Daarvoor had Christine wel een metamorfose voor nodig. “Dat mag je wel zeggen”, lacht de caféhoudster, “ik was als een grijze muis, maar ik durf wel te zeggen dat ik intussen wel mondig ben.”