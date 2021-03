Bubbelen met baby’s, het kan in Schijndel

Wendy van den Heuvel (49) wilde al heel lang een Baby Spa beginnen, maar durfde het niet aan. ,,Nederland is heel erg van ‘Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg’. In Schijndel al helemaal. In de Verenigde Staten en ook in Europa heb je veel van die Baby Spa’s. In Nederland zie je nu ook steeds meer, dus ik dacht ‘Het is nu of nooit’.” Haar lang gekoesterde wens gaat in vervulling, want op woensdag 24 maart opent ze haar Baby Spa Little Turtle in haar pand aan de Industrieweg in Schijndel op bedrijventerrein Duin. Hier runt ze ook Relax Outdoor, waar ze Spa-baden voor volwassenen verkoopt, en haar schoonheidssalon Wen-D.