Buren maken zelf plan voor woningbouw op plek ontmoetingscentrum De Huif

De intimi van Van Gogh woonden ook in Helvoirt

29 september HELVOIRT - De ouders, broers en zussen van Vincent van Gogh woonden in Helvoirt en ook tantes en ooms. Zijn vader was er predikant. Werkgroep Van Gogh Helvoirt grijpt de expositie ‘Van Goghs intimi’ in het Noordbrabants Museum in Den Bosch aan voor een promotie-offensief.