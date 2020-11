Buren van de Huif boos op Sint-Michielsgestel

SINT-MICHIELSGESTEL - Het burgerinitiatief Buren van de Huif, dat zelf een bouwplan bedacht voor de braakliggende plek van het ontmoetingscentrum in Sint-Michielsgestel, is boos op de gemeente. In een gepeperde brief uiten ze hun ongenoegen. Ze voelen zich nu buitenspel gezet.

Bewoners van de wijk Theereheide, de politiek én het college van burgemeester en wethouders waren enthousiast. Een groep bewoners rond het gesloopte ontmoetingscentrum De Huif bedachten zelf een bouwplan met zorgwoningen, sociale huurappartementen en verschillende formaten koopwoningen. Een burgerinitiatief dat onder de naam ‘Buren van de Huif’ vorig jaar zomer hun plannen ontvouwden. ,,Ultieme vorm van burgerparticipatie en inspraak”, zo klonk alle lof.

Kink in de kabel

Maar nu is er toch een flinke kink in de kabel gekomen en uit ‘Buren van de Huif’ hun ongenoegen. ,,Gaandeweg is het goede overleg met de gemeente stil komen vallen. En wij begrijpen best dat burgerparticipatie voor een gemeente ook een zoektocht is naar de juiste weg. Maar beloften zijn gedaan. We zouden mee mogen blijven denken en praten. Wij hadden een gedragen plan met nul bezwaarschriften. Dat wordt nu zeker anders als er volop gesleuteld wordt aan onze plannen. Dan stevenen we af op een berg bezwaarschriften, net als bij het centrumplan van Gestel”, zo zeggen de initiatiefnemers van Buren van de Huif.

1,2 miljoen euro opbrengst

Het plan Buren van de Huif voorzag in voldoende woningbouw om zeker 1,2 miljoen euro in het laatje te brengen. Die opbrengst is nodig omdat zo de verhuizing van De Huif naar de Meander grotendeels betaald kan worden. Maar Sint-Michielsgestel zag ook dat de parkeernorm onder druk kwam te staan: te veel woningen en te weinig parkeerplaatsen erbij. Dus moesten er woningen uit het plan van het burgeriniatief worden geschrapt.

Juridisch aspect

Maar belangrijker nog is nu een juridisch aspect. Buren van de Huif werkte bij het opstellen van de plannen samen met onder meer ontwikkelaar Zenzo, die in Veghel voor de zusters vastgoed ontwikkelt, en LA Architecten/Ingenieurs. Als Buren van de Huif nu ook met het bidbook en richting aanbesteding mee mogen blijven praten, bestaat het gevaar dat Zenzo een voorsprong (voorkennis) krijgt op andere ontwikkelaars die mee willen dingen naar het bouwplan. En dus trapt Gestel op de rem.

Zo willen de buren van De Huif dat de plek eruit komt te zien.

,,We snappen dat de gemeente worstelt met die zaken. Maar de nieuwe omgevingswet dringt er toch erg op aan dat buurtbewoners volop meepraten over bouwplannen in hun buurt. Wethouders komen en vertrekken. Maar wij wonen hier over een aantal jaar nog en moeten met bouwontwikkelingen genoegen nemen. Dus willen we tot het eind toe mee blijven praten”, zegt Carly van Pinxten namens Buren van de Huif.

Zenzo

Samen met Henry Schellekens, Imke Kastelijn, Kitty Steenbakkers, Tjeerd van Berlo en Bart Lips van de initiatiefgroep, dringt hij er dan ook bij de gemeente op aan hen nu niet buitenspel te zetten. ,,Het frustreert ons dat er beloften zijn gedaan, die nu niet nagekomen worden. En het zal ons echt een worst zijn wie straks het bouwplan gaat bouwen. We hebben zelfs tegen Zenzo gezegd dat we alleen hun advies wilden en de handen vrij moeten blijven. Dat hoort straks thuis bij de aanbesteding.”

Keuze

Sint-Michielsgestel keek met Bureau Verhoeven/De Ruiter nog eens naar het braakliggende terrein, het aantal woningen en beperkingen van de parkeermogelijkheden. Rond een aanbesteding voor het plan komen zeker een stuk of vijf ‘beste’ ontwerpen in beeld, waaruit Gestel straks een keuze moet maken. Buren van de Huif wil nu vooral mee blijven praten.

Strot

Tjeerd van Berlo: ,,Anders krijgen we straks een plan door de strot geduwd waar veel bezwaren op komen. Ons plan had nul bezwaren opgeleverd. De eerste steen had op 1 december van dit jaar al gelegd kunnen zijn. Ons advies: kom weer met ons praten en behandel ons als gelijkwaardige partners.”