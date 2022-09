Burgemeester Boxtel kan ook klimaatburgemeester worden, als hij zelf wil

Veteraan Vincent (97), held van Eerde, is nu ook weer bij parachute­sprin­gen

EERDE - Nee, hij gaat niet springen dit keer. Maar hij is wel weer van de partij bij het parachutespringen en de herdenking van Operatie Market Garden in Eerde: de inmiddels 97-jarige Amerikaan Vincent Speranza. Een held in Eerde.

6 september