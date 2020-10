Burgemeester: Deel de coronaverhalen met elkaar, niet alleen de trieste

VIDEO Vorig jaar Sherman­tanks in Schijndel, nu waxine­licht­jes bij graven van bevrijders

26 oktober SCHIJNDEL - Geen menigte in Schijndel voor een stoet met historische oorlogsvoertuigen, maar een eerbetoon in stilte bij de graven van de Schijndelse bevrijders. Dirk Paagman beleefde zijn Memorial Day dit keer vanwege corona op bescheiden wijze in Uden.