Burgemeester enthousiast over Spiegeltent Boxtel

Koorvrees

22 juni In december schreef ik over mijn voornemen niet te wachten tot ik oud en grijs ben, maar nú te kiezen voor ontspanning in de vorm van toonladders, popsongs en meerstemmige hits als Africa, Viva la Vida en I still haven't found what I'm looking for. Meteen na de eerste koorrepetitie die ik bijwoonde wist ik: ik wil dit. Alleen dat woord koor hè.