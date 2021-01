Burgemeester Gestel reageert na negatieve reacties op corona-interview: ‘Er is weinig sociaals aan’

Met onder meer deze woorden reageert burgemeester Han Looijen van de gemeente Sint-Michielsgestel op negatieve reacties op sociale media na een interview met Linda van den Hurk en Jacqueline Joppe in het Brabants Dagblad van deze week. Van den Hurk is teamleider in verpleeghuis De Beemden in Sint-Michielsgestel en kreeg onlangs als vierde Nederland het coronavaccin, Joppe is bestuurder van de Brabantse zorgorganisatie Elde Maasduinen.

‘Laten we beetje aardig blijven’

De negatieve reacties op social media zijn onder meer gericht op Van den Hurks uitspraak dat het volgens haar goed is dat de lockdown is verlengd. Joppe bevestigde dat. Daarmee doelden zij op de ouderen in verpleeghuizen en het feit dat het aantal besmettingen nog altijd erg hoog is.

,,Laten we in 2021 vooral een beetje aardig blijven voor elkaar", vervolgt Looijen. Hij las de negatieve opmerkingen op Facebook en andere sociale media met plaatsvervangende schaamte en ook met bezorgdheid. ,,Er is licht aan het eind van de tunnel, maar we moeten nog wel door die tunnel heen. Met elkaar. Hoe je ook over de corona-maatregelen denkt: de komende maanden worden een stuk makkelijker als we allemaal wat meer ons hart laten klinken in de woorden die we gebruiken. Daarom mijn oproep: Think twice, be nice!”