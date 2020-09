Burgemeester Han Looijen: ‘Laat ons de familie De Vlieger omarmen en steunen’

Het was een schok die door de gemeenteraad van Sint-Michielsgestel ging toen de politici hoorden van het plotselinge overlijden van raadslid Jack de Vlieger. Met een eenvoudige, maar indrukwekkende bijzondere raad, stond de politiek donderdagavond stil bij het overlijden van de PvdA-voorman.

Vakbondsman in hart en nieren

,,Je was een echte vakbondsman in hart en nieren”, zo wist nestor van de raad Frans den Otter te melden. ,,Je nam geen blad voor de mond. En de rol als oppositiepartij nam je goed op je. We zullen je missen in de politieke debatten.”

Burgemeester Han Looijen voelde zich verbonden met De Vlieger. Want amper was Looijen in touw als nieuwe burgemeester van Sint-Michielsgestel of hij deed de benoeming van Jack de Vlieger als opvolger van Jan Pieter Vermeulen in de raad. Die verhuisde naar elders.

Vermeulen kwam met voorkeurstemmen in de raad

,,Al in 2015 verving Jack de Vlieger een raadslid. Dat is je blijkbaar goed bevallen, zodat je bij de verkiezingen als lijsttrekker mee deed. Toch werd Jan Pieter Vermeulen als tweede op de lijst met voorkeur in de raad gestemd. Mooi dat je daarna toch het stokje overnam. En met verve kwam je op voor de zwakkeren in de samenleving. Je drong meermaals aan op extra woningbouw voor mensen met een kleine portemonnee. En je zat in het algemeen bestuur van de WSD om de sociaal zwakkeren te helpen.”

Familie virtueel omarmen en steunen

Looijen deed een oproep aan alle Gestelaren om ‘speculeren over de dood van De Vlieger’ in te dammen. ,,Dat is een rol voor het Openbaar Ministerie en de rechter. Laten we nu vooral de familie virtueel omarmen en steunen. Dat hebben ze nodig.”

Een zoon van De Vlieger zit nog in hechtenis. Hij is verdachte in de zaak rond de dood van het raadslid.