Burgemeester Jeanette Zwijnenburg van Haaren stopt er dit jaar mee

De kans is groot dat Haaren een waarnemend burgemeester gaat krijgen omdat de gemeente per 1 januari 2021 wordt opgesplitst en de verschillende kernen bij Tilburg, Oisterwijk, Vught en Boxtel worden ondergebracht. Volgens de woordvoerder stopt Zwijnenburg omdat na het definitieve besluit over de herindeling in juni van dit jaar 'haar taak er op zit'. ,,Dan is alles geregeld en laat ze de inwoners van Haaren met een gerust hart achter.’’