Burgemeester: ‘laatste lintjesregen in Haaren is drie keer uniek’

Schijndel herdenkt corona­slacht­of­fers na storm van kritiek toch niet tijdens Dodenher­den­king op 4 mei

16:25 SCHIJNDEL - In Schijndel zouden dit jaar tijdens de Dodenherdenking op 4 mei naast de slachtoffers die door oorlog of tijdens vredesoperaties zijn omgekomen ook de mensen die aan het coronavirus zijn overleden, worden herdacht. Zouden, inderdaad. Want na een storm kritiek besloot het Oranjecomité Schijndel er toch vanaf te zien.