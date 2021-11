Burgemeester Meierijstad moet huiswerk rond café in Rooi opnieuw doen

Als er nog hoogwater komt, liggen er zandzakken en een berg klei klaar bij Essche Stroom

ESCH - De indrukwekkende klus van de dijkverzwaring bij Esch loopt op zijn einde. Nog een week of zes is er nodig voordat het werk is afgerond. Voor de zekerheid heeft waterschap De Dommel van meet af aan zandzakken en een berg klei klaar laten leggen. Mocht er onverhoopt hoogwater komen, dan zijn er genoeg ‘pleisters voor de patiënt’.

23 november