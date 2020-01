Burgemeester Oisterwijk wil centrale vuurwerkshow, in Haaren

Waterlei­ding uit 1939 vervangen in Esch

9 januari ESCH - Het waterleidingnetwerk in de Leunisdijk in Esch is aan vernieuwing toe. Dat kan onderhand ook, want het stamt grotendeels uit 1939. Brabant Water laat de klus uitvoeren; de start ervan is in de eerste helft van deze maand.