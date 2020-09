Burgemeester onderneemt lijmpoging in ouderenruzie: ‘Ik ga horen waar de pijn en de zorg precies zitten’

video Kroegen Schijndel sluiten zelf per direct hun deuren om sterk stijgend aantal besmettin­gen: ‘Het is menens’

23 september SCHIJNDEL - De Schijndelse jongerencafés De Beurs, De Sok en Visite sluiten per direct hun deuren. Aanleiding is het sterk stijgend aantal coronabesmettingen. ,,Het is menens. Hiermee willen we ook een signaal afgeven richting de jeugd.”