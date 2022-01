Burgemeester sluit drugspand in Schijndel na vondst cocaïne en xtc

De drugs werden al eerder aangetroffen in de woning in de wijk Hoevenbraak. De politie ontving diverse anonieme meldingen dat er gedeald werd vanuit, en in de directe omgeving van, deze woning. Uit politieobservaties en verklaringen van afnemers en bewoners kon worden geconcludeerd dat er sprake was van handel in harddrugs, zo meldt de gemeente Meierijstad.