Burgemeester waarschuwt lastige jeugd én ouders in persoonlijke brief

Steekpar­tij in Sint-Oedenrode: man (38) aangehou­den

SINT-OEDENRODE - In een woning aan het Mgr. Bekkersplein in Sint-Oedenrode is dinsdagnacht rond 04.30 uur een man gewond geraakt bij een steekpartij. Een 38-jarige man is aangehouden.

11:33