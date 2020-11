Burgemeester waarschuwt na vondst van duizenden kilo’s vuurwerk

Volledig scherm Burgemeester Kees van Rooij van Meierijstad. © Van Assendelft Fotografie De burgemeester van Meierijstad onderzoekt welke ‘instrumenten’ hij heeft om woningen of garageboxen te sluiten na de vondst van een flinke hoeveelheid illegaal vuurwerk. Dit doet hij bovenop de straffen die het Openbaar Ministerie (OM) kan opleggen aan verdachten die bijvoorbeeld handelen in vuurwerk. ,,Net als bij drugs kan er gevaar zijn voor de omgeving. Als de veiligheid in het geding is, moet het mogelijk zijn om zo’n pand te sluiten. Uiteraard altijd in overleg met het OM.”

Eind oktober werd na een anonieme tip 2200 kilo vuurwerk in beslag genomen in een loods aan de Schijndelseweg in Sint-Oedenrode. Volgens een woordvoerder van de politie lag het vuurwerk zeer gevaarlijk in kasten en dozen opgeslagen. ,,Zo’n enorme hoeveelheid hoort in een veilige bunker te liggen”, aldus de politie.

5000 Kilo vuurwerk in truck langs A50

Deze vondst van 2200 kilo vuurwerk werd gedaan in een loods in Sint-Oedenrode. En op dinsdag 10 november volgde de vondst van liefst 5000 kilo vuurwerk in een stilstaande kleine truck op de A50 bij Sint-Oedenrode. Het ging volgens de politie om een hoogst explosieve lading. Het vrachtwagentje stond met een lekke band langs de weg. Een weginspecteur van Rijkswaterstaat ontdekte het vuurwerk toen hij hielp met het verwisselen van de band. Een 23-jarige man uit Enschede werd aangehouden.

En kort daarna kwam een anonieme tip over illegaal vuurwerk aan Hesselereind in Erp. Hier werd in een loods achter de woning 244 kilo illegaal vuurwerk gevonden.

Meldingen over vuurwerk nemen toe

Daarnaast nemen de meldingen over vuurwerkoverlast en vernielingen door vuurwerk toe in Meierijstad, zo meldt de gemeente. Hierbij gaat het vaak over zeer zware knallen. Dit terwijl dit jaar in Nederland een algeheel vuurwerkverbod geldt. Het kabinet besloot hiertoe vanwege overvolle ziekenhuizen door het toenemend aantal coronabesmettingen. ‘Den Haag’ wil hiermee voorkomen dat de ziekenhuizen nog verder belast raken door vuurwerkletsel.

‘Het blijft lastig mensen op heterdaad te betrappen’

Ook tijdens de jaarwisseling mogen geen knallers en siervuurwerk de lucht in. ,,Daar gaan we dus ook op handhaven", zegt burgemeester Van Rooij. ,,Maar onze eerste zorg zijn openbare orde en veiligheid. Het blijft lastig om mensen op heterdaad te betrappen bij het afsteken van vuurwerk. De politie zal zich dan ook vooral richten op grote hoeveelheden vuurwerk.”

De burgemeester roept inwoners op om bij een vermoeden van opslag of handel in illegaal vuurwerk te melden, eventueel anoniem.

Er lag in Erp 244 kilo illegaal vuurwerk opgeslagen in een woning en loods.