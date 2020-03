Burgemeesters Meierij geven het goede voorbeeld en werken zoveel mogelijk thuis

MEIERIJ - Ze geven het goede voorbeeld: de vier burgemeesters van de regio Meierij. Ze werken thuis, zoveel als mogelijk is. En in hun gemeentehuis als niet anders kan of nodig is. In een groot verhaal vertelt burgemeester Kees van Rooij van Meierijstad over zijn ervaringen in deze barre tijden van corona-crisis.

Hij zit in thuis in Horst aan de Maas. Aan de eettafel in zijn woonkamer schakelt Van Rooij tussen Skype, Whatsapp, mail en telefoon. Gewoon in pak. Dagenlang alleen in het appartement in het centrum van Veghel, dat zag hij niet zitten. Nu heeft hij gezelschap van zijn vrouw en jongste zoon. Die is 16 en zit midden in de toetsweken. Er wordt dus hard gewerkt en geleerd in huize Van Rooij. ,,Maar ik bemoei me er verder niet mee hoor. Ieder werkt voor zich.”

Van Rooij heeft zijn handen vol aan zijn eigen taken, wil hij maar zeggen. Met het besturen van zijn gemeente Meierijstad, 54 kilometer verderop. Daar gebeurt de laatste dagen nogal wat. Hij leeft mee met de families die het raakt. ,,Het is echt schrikken hoe snel het virus om zich heen grijpt. Vorig weekeinde waren we ons aan het beramen over de eerste maatregelen, nu zijn we een week verder en draait er een totaal andere film. We doen wat we kunnen om het virus te beteugelen.” (lees het volledige verhaal hier)

Quote Maar onze ambtenaren zijn vanuit thuis druk aan het werk. Zij zorgen dat de belangrij­ke dingen doorgaan en houden mij en de wethouders goed op de hoogte van wat er in onze gemeente speelt. Burgemeester Ronald van Meygaarden van Boxtel

Voor elkaar zorgen

Burgemeester Ronald van Meygaarden van Boxtel zit uiteraard in hetzelfde schuitje als zijn collega Van Rooij. Ook hij werkt zoveel als mogelijk is vanuit huis, in Rumpt. ,,Het is een vreemde gewaarwording om nu als burgemeester thuis aan het werk te zijn. Want het allerliefst sta ik toch tussen de inwoners van Boxtel, Liempde en Lennisheuvel. Gelukkig kan ik ook op afstand goed werken. Maar ik vind het belangrijk om als burgemeester daar te zijn waar het nodig is. Dus ben ik ook wel in het gemeentehuis te vinden. Daar is het overigens behoorlijk leeg, maar vergis je niet, onze ambtenaren zijn vanuit thuis druk aan het werk. Zij zorgen dat de belangrijke dingen doorgaan en houden mij en de wethouders goed op de hoogte van wat er in onze gemeente speelt.

,,Tijdens mijn kennismaking met mensen uit onze dorpen kwam al ter sprake dat Boxtel van oudsher een gemeente is waar we zorgen voor de zwakkeren in onze maatschappij. Dat blijkt ook nu. Mensen bieden spontaan hun hulp aan en zorgen voor elkaar. Daar ben ik blij mee. Corona is voor niemand leuk, maar als we er dan toch iets positiefs uit kunnen halen, laat het dan zijn dat we weer leren hoe belangrijk het is om voor elkaar te zorgen en daar solidair in te zijn. Ik wil dan ook nadrukkelijk aan iedereen vragen: blijf de adviezen van de overheid en het RIVM opvolgen. Voor jezelf, maar ook voor de mensen om je heen.”

Volledig scherm Burgemeester Han Looijen van Sint-Michielsgestel werkt ook thuis. © Gemeente Sint-Michielsgestel

Quote Als ik dan toch complimen­ten mag maken, dan wil ik die ook graag maken voor de vele hartverwar­men­de initiatie­ven die ook in onze dorpen de afgelopen tijd tot stand zijn gekomen. Burgemeester Han Looijen van Sint-Michielsgestel

Onwennig

,,Ook in huize Looijen wordt thuisgewerkt. Het was een beetje onwennig eerst, want in plaats van wethouders en ambtenaren heb ik nu ineens mijn kinderen aan tafel”, laat burgemeester Han Looijen van Sint-Michielsgestel weten. ,,Toch kan ik ook vanuit thuis prima werken. Met een telefoon, een goede internetverbinding, een goed bedrijfsnetwerk en de hulp en inzet van ict-mensen die dat netwerk in de lucht houden, kom ik een heel eind. Die collega’s zijn voor onze organisatie op dit moment van groot belang. Ook zij verdienen wat mij betreft een dikke pluim voor hun inzet. Waarschijnlijk geldt dat voor veel thuiswerkende inwoners ook; zonder de inzet van hun ict-collega’s zou het thuiswerken veel minder makkelijk kunnen.

Volledig scherm Dankzij de digitale snelweg overbrugt burgemeester Yves de Boer de afstand tussen Oosterhout en Haaren in fracties van seconden. © Gemeente Haaren Als ik dan toch complimenten mag maken, dan wil ik die ook graag maken voor de vele hartverwarmende initiatieven die ook in onze dorpen de afgelopen tijd tot stand zijn gekomen. Het doet me goed om te zien, al is het dan online, hoe mensen zich ook in onze dorpen voor elkaar inzetten. Ik heb al vaker gezegd dat de saamhorigheid in onze dorpen enorm is. Dat blijkt ook nu weer en daar ben ik als burgemeester enorm trots op. Ik zou daarom tegen al mijn inwoners willen zeggen: dankjewel en blijf ook de komende tijd goed voor elkaar zorgen.”

Crisis beheersbaar houden