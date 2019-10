Burgers betrekken is geen abc'tje, ook niet in Meierijstad

Vijf jongeren onwel Kinderen die van God los zijn en personeel met lege handen: De La Salle in Boxtel openhartig over xtc-incident

9:02 BOXTEL - Jongeren slikten xtc bij De La Salle in Boxtel. En toen was Leiden in last: hoe kon dat nou gebeuren in een instelling waar je kwetsbare kind veilig hoort te zijn? Maar valt dat wel te garanderen? ,,Nee”, zegt bestuurder Ingrid Widdershoven. ,,Ik zou willen dat kinderen bij ons volkómen veilig waren, maar dat zijn ze niet. We kunnen ze niet onder een stolp zetten.”