Busje vol met vermoedelijk drugsafval ontdekt in Lennisheuvel, bestuurder aangehouden

Dat gebeurde in de Mijlstraat in Lennisheuvel in de gemeente Boxtel. Er wordt nog onderzoek gedaan naar de precieze inhoud van de vaten. Het busje viel op toen de brandweer bezig was met meldingen van een vreemde lucht op het bedrijventerrein Ladonk in Boxtel. Daar in de buurt reed het busje plots weg. In Lennisheuvel werd de bestuurder staande gehouden.