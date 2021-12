Buurt heeft vaak overlast van hangjeugd bij kindcentrum Ellips

SINT-MICHIELSGESTEL - Buurtbewoners rond basisschool de Touwladder, dat is het kindcentrum De Ellips in Sint-Michielsgestel, klagen steen en been over hangjeugd die in de avonduren overlast veroorzaakt rond het schoolgebouw.

Laatst werd er zwaar vuurwerk afgestoken en bij een dame op leeftijd zelfs een ruit in de voordeur vernield. Met name ouderen voelen zich nu niet veilig. De overlast van jeugd rond het kindcentrum in de omgeving van de Van den Kerkhofstraat, Christinastraat en Margrietplein speelt al een tijd. Ook deze zomer werd er bij het Wijkplein al gesporken over jeugd die zich misdraagt in de openbaar toegankelijke speeltuin van de school, waar ook de Bolderburen, het Beertjeshuis en de Kabouterberg een onderkomen hebben.

Ruit in voordeur kapot

In de zomer ging het met name over geluidsoverlast in de avonduren. Nu speelt de overlast opnieuw en beperkt het zich niet alleen meer tot knallend vuurwerk, maar is ook een bewoners de dupe geworden van de opdringerige jeugd. Een ruit in de voordeur werd kapot gemaakt. Toen de dame op leeftijd belde naar de politie werd zij verwezen naar online aangifte doen de dag erna.

De politieke partij Gestelse Coalitie stelde er gisteravond vragen over tijdens de raad. Yvonne Matthijsse: ,,Het is wel een dieptepunt te noemen als jeugd een ruit van een voordeur vernielt bij een weduwe op leeftijd. Zij belde de politie, maar er kwam niemand opdagen. Ze moest de volgende dag maar aangifte doen via internet. Ouderen in de straat zijn nu bang geworden. Ze voelen zich niet serieus genomen door de politie.”

Verlichting

Matthijsse wil weten of de gemeente wat kan doen aan de onveilige situatie rond de school. ,,De verlichting is niet overal goed. Dat kan de veiligheid verbeteren. Ook staat er bosschage die de boel onoverzichtelijk maakt rond de school.”

Gestelse Coalitie zegt dat het probleem van de overlast zich niet beperkt tot rond de school. ,,Met regelmaat is het ook te doen in het Duits Bosje in de buurt van de school, waar ze dan ‘huis houden.’ Wat doet de gemeente aan deze problematiek?”

Tijdens piekuren meer surveilleren

Burgemeester Han Looijen (openbare veiligheid): ,,De situatie is bekend bij ons en bij de politie. Er is ondertussen een gesprek geweest met BINT, de boa's, politie, de school en de BSO. We willen met de inzet van boa's en politie op piekuren, en die uren zijn bekend, beter laten surveilleren. Gericht controleren dus. Daarnaast is gesproken over sensoren en verlichting. Maar of bewegingssensoren soelaas bieden, dat is nog maar de vraag.”

Bloemetje

Er was tijdens het incident geen politiewagen in de buurt, toen bij een bewoner een ruit stuk werd gemaakt. ,,Haar is wel gevraagd aangifte te doen. Overigens is later een jongere excuus komen aanbieden, heeft een bloemetje afgegeven en heeft de schade betaald.”

Schouw

Looijen zegt daarnaast ook op de hoogte te zijn van overlast in het Duits Bosje. ,,Zodra de situatie het toelaat vanwege corona houden we gezamenlijk een wijkschouw en kijken wat we in het gebied kunnen doen. Maar de school heeft al wel aangegeven dat ze het openbare karakter van de speeltuin rond de school graag wil houden. Daar zit een onderwijsfilosofie achter.



