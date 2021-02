Buurt in Schijndel staat perplex over komst 195 woningen, ’Dit is echt stuitend’

Lekker plonzen in zwembad Zegenwerp? Eerst groot onderhoud

26 februari SINT-MICHIELSGESTEL - Hebben ze in Sint-Michielsgestel de zomer al in de bol? De roep om het buitenzwembad Zegenwerp open te gooien is al te horen. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de verveling en corona. En in principe zou het kunnen. Want het is een buitensportactiviteit zonder toeschouwers.