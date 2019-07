Buurt knapt het wijkgebouw de Bloemenwijk op in Schijndel

Ze weten allemaal dat het voor de tijdelijkheid is. Want op redelijk korte termijn gaat de oude Vossenbergschool in Schijndel tegen de vlakte om plaats te maken voor woningbouw en een nieuw wijkgebouw. Maar dat deert de vrijwilligers en de leden van Wijkraad Bloemenwijk niet.

Quote Na de bouwvak gaan we samen met bewoners de boel opknappen Karina Zegers, Wijkraad Bloemenwijk

,,We zijn blij dat we nu uit het leefbaarheidsbudget van gemeente Meierijstad geld krijgen om de binnenkant van het schoolgebouw mee op te pimpen”, zeggen Karina Zegers en Marlies Rademaker van Wijkraad Bloemenwijk. ,,Na de bouwvak gaan we samen met bewoners de boel opknappen”, geeft Rademaker aan.

Prima plek

Een jaar of zes geleden betrok het onderwijs de nieuwe school en kwam de oude Vossenberg leeg. Het bleek een prima plek om voor de buurtkinderen en hun ouders mooie activiteiten op te zetten. ,,We hebben er een heleboel”, zegt Karina Zegers trots. ,,Voor kinderen nu zelfs in de zomerperiode ook nog. Vandaag een speurtocht, volgende week een filmmiddag, nog een sport- en spelmiddag en een zwaailichtenmiddag met de politie en brandweer er bij in augustus. De schoolvakantie wordt afgesloten met een wijkpicknick.”

Volledig scherm Een lokaal is als chill-ruimte ingericht voor Schijndelse jeugd. © Domien van der Meijden

Lambèr van de Burgt is namens Welzijn de Meierij aangesteld als gebouwbeheerder. Hij zorgt voor allerlei huiselijke beslommeringen, vervangt sloten, zet koffie, maakt afspraken voor activiteiten en zo meer.

Er is behoefte aan

Sociaal-cultureel werker Lilian Verstraelen van Welzijn de Meierij is blij dat het zo goed gaat met activiteiten in de wijk. ,,Er is duidelijk behoefte aan voor ouderen, maar ook voor kinderen. Dat zie je aan de hoeveelheid activiteiten en de bezettingsgraad.”

Buurtadviseur Henk de Laat en voorzitter Ben Husmann van Stichting Woonservice Boschweg doen ook mee in het succesverhaal rond wijkgebouw De Bloemenwijk. Samen met wethouder Jan Goijaarts van Meierijstad zijn ze ook in overleg hoe het straks moet als het oude gebouw tegen de vlakte gaat.

Quote Er komen sociale huurwonin­gen te staan in combinatie met een nieuw wijkgebouw Jan Goijaarts, Wethouder Meierijstad