Buurt op de kast om hoogbouw in Boxtel: ‘Onze privacy gaat naar de knoppen’

Waarom gekozen voor een blok met 28 appartementen, in vier bouwlagen? André Geerts en Nicole Eltink snappen het niet. En met hen tientallen bewoners van de Albinonistraat, Purcellstraat, Apollopad en ook de Charpentierstraat in de Boxtelse wijk Oost.

Basisschool staat al jaren leeg

Verkeersoverlast

De omwonenden hebben er desondanks een vervelend gevoel aan overgehouden. Vrezen voor een voldongen feit en dat hun woongenot aan de horizon verdwijnt als het plan doorgaat. ,,Onze privacy gaat naar de knoppen, verkeersoverlast neemt toe, de lichtinval verdwijnt'', somt Eltink op. ,,Begrijp me goed, wij zijn niet tegen woningbouw. Hard nodig. Maar waarom zo hoog? 12 meter liefst. Als het dan toch moet,vlak het af, maak het gebouw breder. Dan past het ook in de omgeving.''

Sociale woningbouw

Het is niet het eerste plan dat JOOST op tafel legt. Onder meer in 2017 werd er ook een gelanceerd. Dat bleek te duur voor sociale woningbouw. Met het project dat nu is gepresenteerd lukt dat wel. De 28 levensloopbestendige appartementen zijn vooral geschikt voor een- en tweepersoonshuishoudens. Voor de privacy van de buren en om het groene karakter te behouden, blijven zo veel mogelijk bomen staan, zegt JOOST. Zoals er ook extra parkeerplaatsen komen.

,,Onze privacy verdwijnt sowieso. Dat garandeert de hoogte van het complex. Er is gevraagd om dichte balkons, niets mee gedaan. Of het gebouw anders neer te zetten. Ook tevergeefs'', zegt Eltink. Andere opties voor het terrein zijn er genoeg, meent de buurt. ,,Maak er een klein bosje van, of realiseer een woonvorm voor senioren waaraan zo veel behoefte is. Zelfs is er sprake van geweest hier een afscheidshuis te realiseren, ook prima.''