Buurt Veldstraat ziet liever Knarrenhof met binnentuin

Schaapsher­der Kees Cornelis­sen: ‘Liever wat weides dicht bij de Schaaps­kooi’

22 juni SCHIJNDEL - De Schijndelse schapen van de Schaapskooi reizen wat af. Dan staan ze bij de A50 onder de rook van Veghel, dan weer aan de Structuurweg in Schijndel, dan weer in het Wijboschbroek of in een grote wei bij een boer aan de Vlagheide in Schijndel. Schaapsherder Kees Cornelissen ziet dat liever anders. Maar dichtbij de Schaapskooi zijn de weides schaars of er moet een berg pacht worden betaald. En geld daarvoor heeft de vrijwilligersorganisatie Stichting Schaapskooi Schijndel niet.