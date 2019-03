Buurt vindt parkeerplan bij Haanwijk van de zotte

Vught onderzoekt incident met Haarense ‘herriewa­gen’

8 maart Haaren/Vught - Voor de gemeente Vught krijgt carnaval nog een staartje. Ze gaat onderzoeken of de eigenaar van de ‘herriewagen’, die afgelopen dinsdag zorgde voor extreme geluidsoverlast in Vught, de wet heeft overtreden. En of eventuele overtredingen aanleiding geven tot sancties. Dat meldt een woordvoerder van de gemeente.