Buurtbewoners klagen: ‘Wij worden niet betrokken bij vergunning MC Lidu’

DEN DUNGEN - De pas opgerichte Bewonersvereniging Dungense Brug in Den Dungen wil mee kunnen praten over een nieuwe vergunning die motorclub Lidu in de gemeente Den Bosch heeft aangevraagd voor het circuit bij de Meerse Plas (Dungens Gat). ,,Wij worden tot nu toe niet gehoord. Terwijl we straks op zaterdagen de last ondervinden van het lawaai", zeggen de bewoners.

Ze zijn er niks over te spreken, de bewoners rond de Dungense Brug, de Poeldonksedijk en de Bosscheweg in Den Dungen. Nu er een nieuwe vergunningaanvraag op het bord van de gemeente Den Bosch ligt voor motorclub Lidu, wil een groep van zeker twintig huishoudens in dit gebied meepraten over wat straks wel en niet kan en mag.

Niet gehoord

,,Maar Den Bosch heeft ons niet betrokken bij veranderingen of de nieuwe vergunningaanvraag die Lidu heeft gedaan. Dus willen we beter gehoord worden. Daarom hebben we een Bewonersvereniging Dungense Brug opgericht om mee te kunnen praten", zegt Sabine Hulsman namens de groep.

Vergunning

Volgens de bewonersgroep had Den Bosch het idee opgevat om de motorclub Les Vites, die nu nog aan de Tivoliweg in Rosmalen zit, samen te voegen met motorclub Lidu bij de Meerse Plas. Ze vernamen dat de fusie tussen beide clubs van de baan is, maar dat er inmiddels toch een nieuwe vergunning is aangevraagd voor de Meerse Plas.

Tekst loopt door onder de foto

Volledig scherm De Meerse Plas. © Domien van der Meijden

Hulsman vertelt dat het belangrijkste kritiekpunt bij de nieuwe vergunning het verschuiven van het aantal uren is dat de baan in gebruik is. ,,Van doordeweeks naar het weekeinde. En omdat de baan vooral in de zomermaanden in gebruik is, betekent dat voor ons buurtbewoners op de zaterdag meer motorgeronk en herrie. Wij hebben als bewonersvereniging dan ook gevraagd aan Den Bosch om de openingstijden en wedstrijduren zo aan te passen, dat de overlast ten opzichte van de huidige vergunde situatie niet toeneemt.”

Lawaaisporten

Om de woorden kracht bij te zetten, heeft Bewonersvereniging Dungense Brug een juridisch adviseur ingeschakeld die een flinke zienswijze heeft opgesteld die naar de gemeente Den Bosch is gestuurd. Die werpt onder meer op dat Den Bosch geen bevoegd gezag is om over lawaaisporten in landelijk gebied beslissingen te nemen.

Fout

Bovendien zegt de zienswijze: ,,Het proces was er op gericht om Les Vites en Lidu te laten samen gaan. Nu dat niet meer het geval is, is er geen reden om tot uitbreiding van activiteiten over te gaan.” De zienswijze meldt verder: ,,Omdat de Meerse Plas in het grensgebied van Den Bosch en gemeente Sint-Michielsgestel ligt, is het een grote fout als bewoners uit dat grensgebied niet gehoord worden of kunnen participeren.”

Tekst loopt door onder de foto

Volledig scherm Crossterrein van Lidu. © Jan Zandee/ Fotoburo Bolsius

Dassen

De juridisch adviseur van de bewonersvereniging meldt verder dat de Meerse Plas vlak bij kwetsbaar Natura 2000 gebied ligt en dat er in de directe omgeving sprake is van de aanwezigheid van kamsalamanders en dassen. ,,Reden temeer om de vergunning te toetsen aan natuurregelgeving en dat bij de provincie neer te leggen.”



Kijk hier naar onze meest bekeken video's

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.