Buurthuis Schijndel en omnipark Erp krijgen steun, maar nog geen geld

Wel steun voor een nieuw buurthuis in de Bloemenwijk in Schijndel en een multifunctioneel (sport)park in Erp, maar nog geen geld. Daar kwam donderdagavond in het kort de uitkomst van een debat in de gemeenteraad van Meierijstad op neer. Beide plannen staan opgenomen in de begroting voor 2020, maar er is nog geen geld voor vrij gemaakt omdat de kosten nog niet bekend zijn.