Buurthuizen Boxtel woedend over korting

Voorzitter Sam Kampert van gemeenschapshuis De Rots herzag op verzoek de woorden waarmee hij dinsdagavond de gemeenteraad van Boxtel wilde toespreken. Die bleken zo pittig dat hem, nadat hij zijn toespraak had ingeleverd, vanuit het gemeentehuis werd gevraagd zijn toon te matigen. ,,Ik was zo ontzettend boos", hield Kampert de raadsleden voor. ,,En ben dat nog steeds. Hoe kunt u ons dit aandoen? M'n broek zakt er vanaf.”

De woede bij Kampert is ontstaan nadat het gemeentebestuur besloot de subsidie voor De Rots met tien procent te verlagen. En niet alleen die van zijn buurthuis, ook die van collega De Walnoot en de Kinderboerderij, die ook gemeenschapsfuncties herbergt. Kampert staat niet alleen in zijn boosheid. ,,U sloopt het vrijwilligerswerk. Door een financieel probleem dat u zelf heeft veroorzaakt op de inwoners van Boxtel af te wentelen", aldus Willie van de Langenberg (De Walnoot) richting raad. En Ton Huinink van de Kinderboerderij meldde: ,,U hanteert de botte bijl zonder de consequenties te overzien.”

In de krant

De bestuurders zijn niet alleen boos over de bezuinigingen, ook over de manier waarop die wereldkundig zijn gemaakt. ,,We hebben het in de krant moeten lezen. Er zijn ons vervolgens gesprekken toegezegd, maar het is oorverdovend stil gebleven. Zowel vanuit het college als de gemeenteraad. Ja, vanmorgen ben ik gebeld voor een afspraak met twee wethouders. En die ligt vast, op de eerste dag dat beiden konden. Over een maand", aldus Huinink.